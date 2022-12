(VIDEO) Que siempre sí: Samuel García 'se destapa' para las elecciones presidenciales del 2024

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- A dos años de llevarse a cabo las elecciones que definan al próximo presidente de la República, los partidos políticos han comenzado a 'destapar' a las posibles figuras que se conviertan en los candidatos para estos comicios, entre ellos Movimiento Ciudadano (MC), partido para el cual milita el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Cabe destacar que el pasado 10 de octubre, Dante Delgado, dirigente nacional del partido naranja, acudió al Teatro de la Ciudad de la sultana del norte para ser partícipe del primer informe de gobierno del mandatario estatal, evento en donde dejó claro que para los siguientes comicios presidenciales, el esposo de la influencer Mariana Rodríguez no sería uno de los tomados en cuentan pues en aquel entonces, García Sepúlveda le manifestó su interés por cumplir a los ciudadanos nuevoleoneses y por ello, era importante terminar su mandato antes de pensar en el Gobierno Federal.

"El tiene un compromiso con Nuevo León por seis años, así lo ha expresado y a mí me da mucho gusto que lo consideren y valoren como uno de los grandes activos de los mexicanos", expresó entonces el dirigente de MC.

Foto: Instagram @samuelgarcias

Pese a lo que entonces haya expresado Delgado, Samuel García se convirtió en tendencia en redes sociales debido a que acudió a la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano en donde le externó a la prensa que tenía intenciones en llegar a la boleta electoral del 2024 aunque dejó claro que su compromiso sigue siendo como gobernador estatal; sin embargo, enfatizó en que su partido cuenta con varias opciones viables y claro, entre estas figura él.

"Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho para eso, lo dije muy claro, Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos", expresó.

Mientras avanzaba en medio de los empujones de la prensa, acompañado de su esposa, el gobernador externó: "Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos. Ahí me apunto como uno de ellos", frase que sacudió a los internautas ya que confirmaba que pese a lo que haya dicho durante su primer informe de Gobierno, tiene intereses en suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Por el momento, Movimiento Ciudadano no ha definido a sus posibles candidatos presidenciales o bien, si el partido hará alianza con otros con la intención de llegar al Poder Ejecutivo; incluso, el gobernador de Nuevo León destacó que "no sé si debamos ir juntos o en bola, solos o en coalición. Lo que sí sé es que ya hemos demostrado con Nuevo León que no ocupamos a nadie, que solos ganamos y ganamos bien y a las pruebas me remito".

Fuente: Tribuna