¿Te pueden llevar a la cárcel? Las tiendas departamentales esto es lo que pueden hacerte si les debes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hacer compras a meses sin intereses o bien a plazos fijos es una de las actividades que más nos gusta a los mexicanos, pues además de poder hacernos de cosas nuevas, ya sea ropa, calzado, accesorios, electrónicos o muebles, nos da la oportunidad de ahorrar para pagar e ir saldando deudas; sin embargo, hay personas que, por algún motivo, se atrasan en los pagos y ello los lleva a afectar el historial crediticio más el aumento de la cifra total a pagar por los intereses.

Recientemente se hizo viral en la red social TikTok, el video donde un joven que aseguró, la tienda departamental Coppel le había puesto un brazalete, mismo que contaba con un geolocalizador para con ello, saber en todo momento dónde se encontraba. El motivo por el cual se lo pusieron es porque aseguraba, lo habían calificado como deudor; no obstante, ante el temor de otros clientes que tienen una deuda pendiente y la indignación que el dispositivo generó, pronto se supo que era una broma.

Captura de pantalla

Pese a esto, algunos de los usuarios que tienen deudas pendientes con diversas tiendas departamentales se han preguntado qué es lo que pueden hacerle a los clientes que no pagan a tiempo, en especial si después de un tiempo de ‘hacerse ojo de hormiga’ cabe la posibilidad de ir a la cárcel. Para poder dejar las cosas claras, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aclaró que de inicio, las tiendas o las empresas de cobranza contratadas por ellos, no podrán estarte llamando desde algún teléfono que se muestre como privado o extraño.

Además, se mencionó que los cobradores no deberán lanzarte amenazas o usar tonos intimidantes para obligarte a cubrir el monto total o mínimo a pagar. Asimismo, en caso de enviare correspondencia con avisos, deberán hacerlo con tonos amables y plenamente certificados, por lo que si se hacen pasar por judiciales u otro tipo de autoridad, estarían incurriendo en un delito.

Pixabay / ilustrativa

Ojo, los gestores de cobranza sí podrán acudir de manera directa a su domicilio para enterarte de la situación y claro, también buscar llegar a un acuerdo de pago, pero esto también deberá considerar tonos amables, explicaciones claras y sobre todo, la plena identificación de cada uno de ellos, por lo que deberás pedirles no soy su nombre completo, sino también una identificación del despacho para el cual se desempeñan y su vínculo con la empresa a la que le debes.

Ahora bien, en cuanto a llevarte a la cárcel, la ley no lo considera como un a opción si no es pagas, pues a nivel constitucional, el artículo 17 resalta que: "ninguna persona puede ser encarcelada por deudas de carácter civil", aunque sí te irías de manera automática a buró de crédito, lo que a su vez te impedirá tramitar otros créditos como el de una casa o bien, automotriz, prestamos ante tu banco o de otra índole donde se verifica cuál es tu estatus.

A modo de remate, te informamos que solo podrían meterte a la cárcel si, a través del crédito que solicitarse se cometió un fraude, eso sí podía ser motivo para investigarte y denunciarte de manera penal. Sin embargo, dado que la mayor parte de datos que los despachos tienen son de clientes que no cubrieron lo de una pantalla, ropa o algún otro artículo sacado con tarjetas departamentales, no hay riesgo que temer; no obstante, te recomendamos mantener un historial sano para que no te ponga el pie por cosas que pudiste pagar con base a las cuotas establecidas.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna