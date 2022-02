Covid-19 llega al Senado: Lilly Téllez revela haber dado positivo a la enfermedad

Ciudad de México.- Con un breve mensaje difundido en redes sociales, la senadora Lilly Téllez informó haber dado positivo a Covid-19, razón por la cual se mantendrá en aislamiento hasta que su salud sea mejor.

“Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma”.