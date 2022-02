¡Que no te agarre desprevenido! Estos documentos son necesarios para declarar impuestos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La llegada de un nuevo año también representa la declaración de impuestos nueva, por lo cual los contribuyentes que sean personas físicas deben ir tomando en cuenta que esta acción que se hace ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicia el 1 de abril y concluye el día 30 del mismo mes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Si no quieres que ‘te agarren las prisas’, es importante que vayas considerando que hay una serie de documentos que deberán estar en regla para poder cumplir con tus responsabilidades, los cuales te informamos a continuación:

CLABE interbancaria vigente mediante la cual se depositará el saldo a favor (si lo hay)

Número completo del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Contraseña o e.firma actualizada

Constancia de percepciones: el total de ingresos obtenidos en el ejercicio

Si ya tienes todo a la mano, el siguiente paso es hacer la declaración anual, la cual se hará de la siguiente manera:

Entra a https://www.sat.gob.mx/home Selecciona ‘Declaraciones’ Ingresa tu FRC y contraseña Llena los datos que te pide el sistema Proporciona tu firma Da click en ‘Enviar’

Previo a la pandemia por Covid-19, este trámite ya se podía hacer de manera remota; sin embargo, el sistema se actualizó durante la crisis sanitaria y ha permitido que los contribuyentes lo hagan más fácil, por lo cual no hay pretexto para no ser un contribuyente responsable y evitar afectaciones futuras si no cumples co este paso.

Con información de: SAT