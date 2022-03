Anaya ataca al Gobierno de AMLO por desaparecer escuelas de tiempo completo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde las primeras horas de este lunes 14 de marzo, el nuevo video del exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, pues cabe destacar que a través de este contenido, critica las acciones perpetuadas por el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador y por el cual se centró en la desaparición de las escuelas de tiempo completo a nivel nacional.

Bajo el discurso en torno a que la Cuarta Transformación “todo destruye”, el excandidato a al presidencia recordó que al igual que estos recintos educativos, lo mismo ha ocurrido con las estancias infantiles o los refugios para las mujeres que han sido víctimas de violencia; sin embargo, también recordó que el Seguro Popular, el cual brindaba servicios médicos a las familias que no estaban afiliadas al IMSS o Issste, también desapareció con el arribo de actual Gobierno.

“Cuarta transformación o destrucción de cuarta? Porque presumen que transforman pero lo que hacen es destruir”, inicia el video de Anaya.

Con datos duros, el militante del PAN recordó que con estos recintos, las amas de casa, en especial las de bajos recursos, podían cumplir con jornadas laborales completas mientras que los alumnos podían no solo recibir educación, sino que además reciban alimentación, por lo cual destacó:

“Por donde lo vean el programa era bueno. O sea, o que había que hacer era ampliarlo y mejorarlo, ¿y qué hace este Gobierno? Lo destruye”.

Fue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se materialízala desaparición de este programa que ya no beneficiaría a millones de alumnos; no obstante, Gobiernos estatales reaccionaron a la decisión tomada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al garantizar que el financiamiento de estos recintos correría con recursos propios y no de la federación pero al momento, son pocas las áreas que han tomado esta iniciativa que continúa con la desaparición de los centros a nivel nacional.

Según lo expuesto por el presidente López Obrador, la finalidad de desaparecer las escuelas de tiempo completo fueron para evitar que los recursos se desviaran, por lo que aseguró, se entregarán de manera directa a los padres de familia y así, se podrá decidir si se emplean para este tipo de escuelas o bien, para otras que impliquen mejoras a los planteles.

