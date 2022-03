Hacienda deja estímulo a combustibles por segunda semana consecutiva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, del sábado 19 al viernes 25 de marzo, se mantendrá el estímulo fiscal a la gasolina en el país.

Con esto, se busca que los consumidores no cubran en pago en torno al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que el valor del combustible no debería elevarse y con ello, no repercutir en la economía familiar.

En ese sentido, se reveló que el estímulo para la semana menciona anteriormente, quedará de la siguiente forma para estos combustibles:

$2.0883 a la gasolina menor a 91 octanos

1.3022 a gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles

$2.1075 al diésel.

Tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como el Gobierno de México, han revelado que el conflicto entre Rusia y Ucrania no tendría que afectar el valor de la gasolina en México, incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que hace días, Joe Biden confirmó que el valor del precio del petróleo va a la baja, lo cual también compete a la gasolina.

Fuente: DOF, Multimedios