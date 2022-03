¿Fan del mezcal? Profeco destaca cuáles son las marcas que ya no se venderán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la Procuraduría Fedra del Consumidor (Profeco), difundió a través de sus redes sociales, la lista con las marcas de mezcal que dejarán de venderse en el país, esto tras no pasar las pruebas de calidad que la dependencia realiza a los productos a fin de garantizar que los consumidores adquieran lo justo.

De acuerdo con lo expuesto por Ricardo Sheffield, titular de la dependencia, estas marcas no contienen el producto total que expone en la etiqueta, contienen menos alcohol o incluso, no son mezcal, por lo que de no cumplir con los estándares, dejarán de venderse.

“El más grave que detectamos, que incluso, ese lo vamos a sacar del mercado, es un mezcal muy famoso que se llama Gusano Rojo, este no cumple con las especificaciones de la norma oficial para hacer mezcal”, resaltó Sheffield Padilla.

Según lo expuesto por la Norma 070, los productos etílicos deberán contar con un mínimo de 100mg/10ml de alcohol anhidro, de lo contrario, los productos que no lleguen a estas cifras simplemente no se consideran mezcal.

Otros de los productos que no recibieron el visto bueno de la dependencia y que podrían dejar de venderse son:

Alacrán, mezcal artesanal, 36 Joven/Oaxaca, 750ml

1903, mezcal artesanal abocado con gusano/Oaxaca 750ml

Amarás, mezcal artesanal reposado/Oaxaca 750ml

Mezcales de Leyenda, mezcal artesanal blanco/San Luis Potosí 750ml

Estos productos según Profeco, no contienen la cantidad de alcohol que deberían según lo expuesto en la etiqueta, mientras que en paralelo, también se reveló cuáles son los mejores mezcales tras las pruebas aplicadas, estos son:

Bendito Amparo

Bruxo

Cómplice

Espíritu Laruro

Mezcal Verde Momento

Mil Diablos

Mitre

Montelobos

Ojo de Tigre

