VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc llega a acuerdo reparatorio; pide disculpas a policías agredidos

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 24 de marzo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llegó a un acuerdo reparatorio con las autoridades capitalinas y los policías que presuntamente fueron privados de su libertad, por lo que la funcionaria debáis pedir una disculpa pública a los antes mencionados.

Cabe destacar que, debido a este hecho, Cuevas había sido suspendida de sus funciones como alcaldesa, al tiempo que participó en una audiencia vinculatoria ocurrida en el Reclusorio Norte de la capital mexicanas in embargo, tras este suceso se integró de nueva cuenta al cargo que representa pese a insistir que desconoce la agresión por la cual fue puesta bajo investigación.

"Quiero que lo entiendan mis vecinos, me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo. Y me disculpo con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, en que les hice un daño a los compañeros", aseveró Cuevas.