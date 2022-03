Ricardo Anaya califica revocación de mandato como un "fraude"; pide no participar

Ciudad de México.- Como cada semana, el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, difundió a través de las redes sociales un video donde ataca al actual Gobierno Federal aunque, en esta ocasión, insistió en arremeter contra la revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

De acuerdo con el también excandidato a la presidencia, este ejercicio democrático que pondrá en marcha el Instituto Nacional Electoral (INE), “es un fraude cantado”, por lo cual exhortó a la ciudadanía a no participar.

"No es casual que no le dieran al INE los recursos necesarios, que hayan cambiado la pregunta para favorecer a López Obrador, y hace apenas una semana también la ley para poder usar recursos públicos y promover la consulta. Además, ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales para que voten a favor del presidente", aseveró el panista.

Durante su discurso, Anaya Cortés resaltó que este tipo de acciones son las que usaba el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela o incluso el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por lo que comparó al actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador de usar los mismos recursos para permanecer en el poder.

A modo de remate, Anaya explicó sus razones para insistir a la población que se encuentra inscrita en el padrón electoral a no votar, resaltando que en las ocasiones donde López Obrador compitió por la presidencia, es decir, en las elecciones del 2006 y 2012 jamás aceptó su derrota y esto lo llevó a contender en 2018, comicios donde se convirtió en el titular del Poder Ejecutivo.

"Jamás ha aceptado una derrota, no lo va a hacer ahora (…) Estas son mis razones, y respeto si piensas distinto, lo que es muy importante es que no permitamos que procesos como este nos dividan, porque eso es en el fondo lo que quiere López Obrador, echarnos a pelear entre mexicanos. Que nadie se confunda, la bronca no es entre nosotros”, concluyó.