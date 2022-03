Precio de la gasolina se ve comprometido por conflicto en Ucrania; esto vale según Profeco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que esta semana el precio de la gasolina será más bajo en comparación con días anteriores, esto se debe a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó al 100% el subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aunque solo para la gasolina magna y el diésel.

Este lunes 7 de marzo, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield informó desde Palacio Nacional cuál es el precio en promedio de los combustibles, aunque señaló que derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de los energéticos a nivel internacional han sufrido diversas presiones; no obstante, el Gobierno de México se ha comprometido a evitar que su valor se eleve de manera perjudicial.

“Esto por las circunstancias que prevalecen a nivel internacional, una gran presión sobre los energéticos, la guerra entre Rusia y Ucrania, y los efectos a nivel internacional de la pandemia, están presionando mucho el precio de los energéticos 103.71 dólares es el precio que tuvo con corte al 3 de marzo la mezcla mexicana de petróleo y esta presión continua.”, manifestó Sheffield.

Sin embargo, Profeco informó que el precio de la gasolina regular en promedio, es de 21.30 pesos por litro, mientras que la gasolina premian se ubica en 23.19 pesos, dejando al diésel en 22.42 pesos.

Las marcas que ofertan los combustibles más caros son Redco, Chevron y Oxxo Gas, mientras que G500, Exxon Mobil y Orsan son las marcas con valores más bajos. No obstante se quiere que a través de la aplicación Litro X Litro no solo se hagan denuncias de establecimientos que no dan litros completos, sino que además se revise dónde está a mejor precio y se despacha como debe ser.

