"No es San Valentín", le dicen a Ebrard por felicitar a su esposa durante el 8M

Ciudad de México.- Durante el pasado 8 de marzo, las redes sociales se llenaron de fotos y videos en torno al Día Internacional de la Mujer, en especial de aquellos que claman justicia por las víctimas de violencia y feminicidio que se viven a diario en el país; no obstante también hubo mensaje que reconocieron la fuerza de este sector de la población para salir adelante y también hubo aquellos que felicitaron a las mujeres por haber nacido con este género.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casubón, no dejó pasar la oportunidad de dedicar un mensaje a su esposa, Rosalina Bueso, aunque lejos de parecer un reconocimiento a su labor fue más una felicitación, por lo que internautas lo criticaron al recordarle que este día no se trata de felicitar a las mujeres por haber nacido como tales y en repetidas ocasiones, le llovieron mensajes de crítica.

“No has entendido nada”, “No se felicita, se conmemora”, “No es para celebrar a su amor. No es San Valentin” o “El día de la mujer no es de felicidad. Debe ser de reflexión y solidaridad”, fueron algunos de los comentarios que el canciller mexicano recibió en dicho mensaje.