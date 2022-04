Critican en redes votación a la reforma eléctrica de Federica Quijano, diputada y miembro de Kabah

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Federica Quijano, integrante del grupo de pop Kabah, es también diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hecho por el cual tanto ella como el resto de los integrantes de la Cámara de Diputados, se dieron cita en San Lázaro el pasado domingo 17 de abril a fin de analizar si la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador avanzaría o bien, sería desechada.

En ese sentido,la legisladora se había abstenido de adelantar su voto, por lo que días antes de la sesión había manifestado que sentía cómo todos tenían el dedo apuntándola, por lo que conocer su voto se volvió en un tema de interés ya que no se sabía si estaría a favor o en contra.

Fue mediante redes sociales que un usuario compartió una foto con la pantalla que demostraba los nombres de los legisladores y el voto que habían emitido, destacando que los diputados del PVEM merecían una felicitación al haber votado en contra.

Momentos después, el mismo usuario lamentó que la integrante del grupo de pop haya decidido votar a favor de esta iniciativa del Gobierno Federal, hecho por el que Quijano sólo se atrevió a contestar con un emoji que mostró una cara triste.



Aunque la cantante se ha mantenido al margen y no ha declarado los motivos por los que votó a favor pero respondió de manera triste, usuarios han defendido que ella hubiera apostado por esta reforma, pues aseguran, los que no querían que avanzara simplemente lo hicieron porque no la entendieron.

