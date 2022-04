¡Evita multas! Se acerca el último día para presentar la declaración anual ante el SAT

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las personas físicas que estén dadas de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tienen hasta este 30 de abril para presentar la declaración anual, misma que se puede hacer por internet con ayuda de la e.firma y los documentos fiscales de cada uno de los contribuyentes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La dependencia señaló que en caso de no cumplir con esta entrega, cada uno de los contribuyentes deberá pagar una multa que es superior a los mil pesos, cifra que si no se paga, también acumula recargos y con ello, hay una afectación a la economía personal.

A fin de incentivar a los contribuyentes a no dejar pasar este requisito, se develó de cuanto es la multa por no presentar la declaración anual y, si todavía no lo has hecho, toma nota de lo que te podrías ahorra si cumples con tus obligaciones fiscales:

De los mil 400 a los 17 mil 370 por obligación no declarada

De los mil 400 a los 34 mil 730 pesos por declaración anual no presentada

28 mil 490 pesos por declaración no presentada en tiempo y forma por Internet

Si buscas ahorrarte estas multas, al tiempo de tener un buen historial ante el SAT, la dependencia pone a disposición de los contribuyentes el teléfono 55 62 72 27 28, mismo donde además se ofrece orientación para cumplir con este requisito.

Fuente: SAT, Multimedios