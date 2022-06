Date prisa: SAT no dará prórroga para tramitar la constancia de situación fiscal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los asuntos reclinados con el fisco y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suelen ser muy engorrosos o complicados, en especial para las nuevas generaciones a quienes se les dijo, una vez que hayan cumplido los 18 años de edad, deberán tramitar el Registro Federal del Contribuyente (RFC); no obstante, un nuevo requisito ha causado confusión entre la ciudadanía y esto implica la entrada en vigor de las facturas bajo la versión 4.0, las cuales tendrán que incluir los datos de quien recibe, sobre todo al considerarse recibos de nómina, por lo que los trabajadores han sido exhortados a entregar la constancia se situación fiscal.

En este documento, el SAT no solo incluye el RFC con homoclave, sino que además cuenta con los datos de quien lo posee, tales como dirección fiscal registrada CURP, cédula de identificación fiscal y claro, estatus ante la dependencia que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, da fe de tu afiliación, por ello es que sea necesaria para corroborar que todo esté en orden y con ello, los pagos semanales, quincenales o mensuales, según sea el caso, no se vean afectados.

SAT anunció que no hay prórroga para el trámite de constancia de situación fiscal. Crédito: Twitter @SATMX

Debido a que se trata de un documento necesario, el SAT informó que no habrá prórroga para que los patrones comiencen a timbrar, como es debido, los recibos de nómina o bien, las facturas que se entregan por cuestiones de pago de servicios, de ahí que si no lo has hecho, acudas ante la oficina más cercana y actualices tus datos, pues la fecha límite es el 30 de junio del presente año.

Trámites por Internet

Al ser un proceso urgente, el SAT cuenta con muy pocas citas disponibles, de ahí que se registren largas filas en cada módulo que se ha desplegado en el país. No bastante, no todo esta pedido, pues desde el inicio de la pandemia, la dependencia habilitó plataformas para que los contribuyentes puedan hacer éste y más trámites desde casa. Esto puede ser el portal sat.gob.mx o bien, SAT ID que funciona con teléfonos inteligentes y tabletas.

Para tramitarla por Internet será necesario tener a la mano: RFC, contraseña y e.firma, los cuales en la opción 'Otros trámites' te permitirán obtener la constancia de situación fiscal en cuestión de minutos. Incluso, si no cuentas con tu contraseña, en ese mismo apartado podrás renovarla y seguir haciendo trámites fiscales sin la necesidad de acudir a un módulo, ya que también es necesaria para hacer tu declaración.

Si no cuentas con la e.firma o bien, esta no esta actualizada, SAT ID es la mejor opción pues con ayuda de tu celular o tableta, podrás pedirle a la dependencia que emita dicho documento, el cual tardará como mínimo, cinco días hábiles desde que inicies el proceso, de ahí que debas darte prisa para que la fecha límite no afecte la recepción de tus pagos y emisión de facturas.

Esta opción te pedirá:

RFC

Documento de identidad (INE, Pasaporte, cédula profesional)

Grabar un video (para corroborar tu identidad)

Firma



Fuente: SAT, El Universal, Multimedios