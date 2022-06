'El Bronco' celebra estar en casa pese a arraigo domiciliario; promete memes para festejar

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- A través de las redes sociales, el exgobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias 'El Bronco', celebró el hecho de estar en su casa y no en el penal de Apodaca al cual fue llevado desde el pasado 15 de marzo luego de haber sido detenido por las autoridades estatales, pues hace unos días, un juez le concedió la oportunidad de llevar el proceso penal en su contra bajo arraigo domiciliario, situación por la que, tras abandonar el hospital donde estuvo internado, fue llevado a su domicilio.

A un día de haber sido instalado en su hogar, el exmandatario hizo uso de sus redes sociales para difundir un mensaje de agradecimiento a todos los que habían estado pendientes, no solo de su estado de salud, sino del avance en las investigaciones que hay en su contra, ya que es acusado de fraude electoral por las denominadas 'broncofirmas', las cuales lo llevaron a conseguir su candidatura a la prescindencia por la vía independiente en 2018.

"Bendito Dios ya estoy en mi casa para iniciar la recuperación. Quiero agradecer a todos ustedes por estar al pendiente de mí y de mi familia, agradecerle a mi esposa todo lo que ha hecho por ayudarme en este trance tan difícil, a mis hijos por estar conmigo siempre dándome ánimos y su amor incondicional", escribió el exmandatario.

Cabe destacar que, antes de ser detenido, 'El Bronco' era muy activo en redes sociales y, haciendo uso de memes o algunas frases un tanto polémicas, se mantenida en comunicación con sus seguidores, por lo que adelantó que ahora, con esta nueva etapa del proceso penal en su contra, seguirá compartiendo en las plataformas digitales desde imágenes de este tipo hasta noticias relevantes respecto a las investigaciones que ayudarán a determinar su grado de responsabilidad.

"Así que, sobrinos, ya mero se vienen las retas y pronto seguiremos usando las redes para seguir en contacto, ya con mejores noticias y unos buenos memes. Cuídense y ¡a jalar que se ocupa!", escribió.

Días antes de estar instalado en su casa, Jaime Rodríguez estuvo internado en un hospital del estado donde le practicaron varias operaciones pues le fue detectado un tumor el cual se dijo, podría tratarse de cáncer de colon; no obstante, estudios patológicos revelaron que no se trataba de esta enfermedad pero ello no fue motivo para declararlo con un buen estado de salud, por lo que los abogados se valieron de lo anterior para evitar que su proceso lo llevara tras las rejas aún cuando se argumentó riesgo de posible fuga.

