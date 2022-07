Alerta migratoria causa retención de Alejandro Moreno en el AICM; el priista arremete

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 10 de julio, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, informó a través de las redes sociales estar de regreso en el país luego de haber llevado a cabo una gira por Europa, motivo por el cual descendió de un vuelo procedente de Francia y se dirigió ante Migración para hacer el check correspondiente, acto que aseguró, lo llevó a ser retenido por más de una hora en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), denunciando persecución política en su contra.

A través de un video en la red social Twitter, 'Alito', como comúnmente se le conoce al dirigente nacional del partido tricolor, explicó que, debido a una supuesta alerta migratoria, las autoridades lo obligaron a firmar una serie de documentos mientras insistió en desconocer la razón por la cual exista tal alerta, algo que a su vez lo llevó a manifestar que este acto se debió a una violación a la ley y por lo cual pidió a los militantes de su partido a no callar.

"¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!", escribió en el mensaje que acompañó su video.