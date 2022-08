Profeco revela cuáles marcas de jamón son reales (unas no deberían llamarse jamón)

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023 comienza el calvario para los padres de familia, pues además de la compra de útiles escolares y las tareas diarias, deben pensar en un refrigerio nutritivo para que los pequeños coman en las escuelas, una de las opciones más fáciles y rápidas de elaborar es un sándwich, ante ello, la Profeco elaboró su lista de ‘¿Quién es quién? sobre las marcas de jamones.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se realizó un análisis a 44 marcas de jamón que se comercializan en México, esto, con el objetivo de informar a la población cuáles son las mejores y cuáles son las marcas que no dicen la verdad sobre lo que contienen, además, la dependencia advirtió que para que ser considerado como jamón, ya sea que este elaborado a partir de pavo o de cerdo, debe contener un mínimo de 55 por ciento de carne.

Foto: Especial

En la información compartida por la dependencia, se detalló que se realizaron un total de 570 pruebas a los productos de jamón entre las que destacan: económico, comercial, preferente, fino y extrafino, entre otras. El resultado de dichas pruebas arrojó que fueron seis las marcas que no pasaron el análisis de la Profeco, incluso se advirtió que uno de estos productos no debería de llamarse jamón, debido a que contiene otros elementos que no son mencionados en el empaque.

La Profeco reveló que la marca Galy sólo contiene 51.5 por ciento de carne, cuando el mínimo establecido es de 55 por ciento; marcas como Duby o Sparta añaden menos carne de la establecida en la norma NOM-158-SCFI-2003 o mezclan otro tipo de carnes, como pollo. En cambio, existen otras marcas que adicionan soya, aunque conservan el porcentaje de carne requerido, por ejemplo: Fud, Capistrano, D´Héctor, Galicia, Kir, Zwan, entre otros.

Entre las marcas que sí aprobaron los exámenes de la Profeco, se encuentran los productos clasificados como jamón fino y extrafino, que serían los más ‘saludables’, y son de las marcas: Zwan, Sabori, Peñaranda, Capistrano y San Rafael, esto, debido a que contienen menor cantidad de grasa, calorías, carbohidratos, sodio, grasa, entre otros, por lo que se determinó que las siguientes marcas de jamón son las mejores del mercado:

Capistrano

Chimex Ibero Barcelona

D’ Héctor

Galicia

Granja Món Plus

Great Value

eFa Carnes Frías

Fud

Kir

San Antonio ICO

Sparta Virginia Valley Foods

Vita Deli

Zwan Premium

Alpino

Aurrera

Los Manantiales

Peñaranda

Capistrano

San Rafael Balance

San Rafael de Pavo

Marcas de jamón que no pasaron las pruebas de Profeco:

Galy-jamón cocido de cerdo: contiene menos carne de la requerida.

Bafar-jamón de pavo: tiene 4.6 por ciento menos producto.

Bafar-jamón cocido de pavo: tiene 4.7 por ciento menos producto.

Lala Plenia-jamón virginia de pavo: no contiene el porcentaje de proteína de soya que añade.

Duby-jamón cocido de pavo: contiene menos carne de la requerida.

Sparta-jamón cocido de pavo: contiene pollo y no debería llamarse jamón.

Fuente: Tribuna