¿Necesitas ahorrar? El método de los colores puede ser un buena forma; así funciona

Ciudad de México.- El 2023 ha comenzado y con ello todos los ciudadanos tenemos que hacer frente a la denominada 'cuesta de enero', ya sabes, el periodo donde los gastos que hicimos a fin de año nos 'pasan factura' y por ello es que sentimos que las quincenas y sobre todo el mes son eternos; sin embargo, muchas personas previniendo este evento se proponen ahorrar aunque hay que admitirlo, muy pocos son los que al final lo consiguen. Si este es tu caso, a continuación te mostramos un método que puede que te sea más fácil ya que se basa en colores.

Métodos para ahorrar hay muchos, ejemplo de ello es el de destinar un porcentaje de nuestro sueldo al 'cochinito' o bien, algunos recurren a guardar las moneda de 10 pesos que tras algunas transacciones llegan a nuestro bolsillo. El método del ahorro por colores lo que hace es que de manera inteligente, nos ayuda a controlar los gastos que tenemos permitiendo que los recursos nos rindan más al evitar que hagamos gastos innecesarios. Además, al sr algo diferente y hasta divertido, nos impulsa a seguirlo hasta el final y poco a poco comenzamos a generar un habito.

Para empezar, será necesario que tengas bien clara la cantidad que ganas de manera mensual. Cuando tengas el neto de lo que percibes, ahora deberás haber una lista de cuatro categorías y a cada una asignarle un color. Aquí es donde echas a volar tu creatividad y eliges los que más te gusten. Una vez que los hayas seleccionado, en la lista colocarás ls estos que tienes y los que puedes o no omitir.

Si elegiste verde, rojo, azul y amarillo, por poner un ejemplo, uno de estos colores contará con los gastos de los cuales no puedas prescindir, es decir, los que de manera obligatoria deberás cubrir para saldar tus deudas. Acá es donde entra la renta, los servicios como luz, agua, predio y claro, también involucrarás los créditos que tengas pendientes, como por ejemplo el pago de una hipoteca, créditos personales o incluso automotrices y por supuesto, los de primera necesidad como el hacer la despensa.

Otro de los colores incluirá los gastos que te ayuden a llevar una vida cómoda pero que a la vez no sean tan urgentes como para que pases mal el mes. Por ejemplo, si en tu despensa falta un artículo que es de tu agrado pero que no es muy necesario para realizar platillos, como mermeladas, ciertas marcas de cereal, en esta categoría es donde deberás presupuestarlos. En pocas palabras, es lo que necesitas pero no pasa nada si los omites y sí, también se incluyen las salidas al cine u otro tipo de eventos.

La tercera categoría y que por lógica ocupa un tercer color, es donde anexarás los gastos que consideras un capricho. Por ejemplo, comprarte un perfume, ciertas prendas de vestir, algún gadget o electrónico que por impulso y porque lo viste en oferta piensas en comprar. Pese a que se trata de compras inesperadas, la recomendación es también asignar un presupuesto por si a caso.

Finalmente el último color será el de ahorro, es decir, si luego de analizar todo lo que debes gastar y hasta aquello de lo que puedes prescindir te queda un sobrante, es aquí donde sí o sí lo tienes que contemplar. Piensa que los ahorros te pueden ayudar para imprevistos como gastos médicos, reparaciones en el hogar, viajes inesperados pero urgentes o lo que se te ocurre. Si está en tus posibilidades, destina un porcentaje solo para este rubro, verás que a la larga te ayudará a que los fines de quincena sean menos pesados.

