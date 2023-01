SRE está con Shakira: Ebrard graba su reacción al tema de la colombiana dedicado a Piqué

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ha pasado una semana desde que la sesión número 53 del productor argentino Bizarrap (BZRP) al lado de la colombiana Shakira salió a la luz y el tema sigue dando de qué hablar; no obstante, parece que pese a la popularidad no todos lo habían escuchado, como fue el caso del canciller Marcelo Ebrard quien hasta este jueves 19 de enero tuvo la oportunidad de no solo saber de qué trata el tema, sino que además reaccionó al video de tal canción.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), publicó un pequeño video en la plataforma de origen chino, mismo que replicó en la plataforma Instagram donde escribió: "¿Cómo ven todo el tema que surgió por el video de Shakira?". Cabe destacar ue aunque se trata de n video de menos de 30 segundos de duración, a reacción del canciller dejó ver que al igual que muchos internautas, es 'team Shakira'.

"Aquí les dejo mi Tiktok más reciente. Recuerden que podemos interactuar también por esa red que está muy divertida".

Mientras observa el dispositivo móvil que tiene en la mano derecha, en la parte inferior se muestra un fragmento del video. No ostente, al terminar la frase "yo solo hago música, perdón que te sal-pique", el canciller hace un gesto que mostró el impacto que tuvo por la directa contra el exjugador del FC Barcelona, misma que le valió muchos comentarios de internautas que aseguraron haber reaccionado igual aunque al mismo tiempo, otros le reclamaron el hecho de haberse "subido a la tendencia".

"No tenemos que opinar de TODO lo que sucede canciller. ¡Saludos!", "Señor mejor trabaje" o "No entiendo los comentarios donde dice póngase a Chambear solo porque sube un vídeo divertido. El señor trabaja muy duro y es muy responsable", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Arturo Zaldívar, quien fungía como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya había mostrado en la misma plataforma social la reacción a este video y, al igual que el canciller, se inclinó por la intérprete de temas como Antología, Ojos Así, Te Felicito o Suerte; incluso, a diferencia del Ebrard Casaubón, el jurista remarcó: "Claramente… se los dije. Saludos".

