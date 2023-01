(VIDEO) Por el reggaetón: Diputada de Morena tilda de "clasista" a gimnasio por no dejarla poner música

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, se ha hecho viral el momento exacto en que la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Clemente García, califica de "clasistas" a los encargados de un gimnasio ubicado en la CDMX debido a que insistió en que no le permitieron poner música de reggaetón, la cual ella hará solicitado para poder continuar con su rutina de entrenamiento.

De acuerdo a lo que se muestra en el material viral, la legisladora se encuentra haciendo uso de los aparatos y con ella hay un dispositivo móvil que reproduce este género musical; sin embargo, a diferencia de otros usuarios, la diputada omite el uso de audífonos, lo que fue motivo para que el personal le pidiera evitar usar el dispositivo de esta forma y con ello, detonó en las acusaciones.

"Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggetón", dice María Clemente García.

María Clemente García

El video donde se ha exhibido a la legisladora fue publicado por una internauta quien a la vez fungió como tetsigo d los hechos. La usuaria de la plataforma digital Twitter incluso remarca que una de las reglas del establecimiento es que cada uno de los clientes deberá hacer uso de audífonos para poder disfrutar del recinto, algo que la diputada omite y por lo cual el personal terminó por arremeter en su contra.

Tras la polémica, María Clemente García se pronunció a través de las redes sociales en donde remarcó que cuando ella suele hacer ejercicio, lleva consigo una bocina pequeña, lo que dijo para justificar sus acciones aunque muchos intentas le recordaron que no se trataba de su gimnasio y como tal, tenía que tener respeto por el resto de los usuarios quienes al igual que ella, disfrutan de escuchar música a la hora de entrenar.

"Está mañana entrando al gimnasio me dí cuenta que mis audífonos no tenían batería, y pues utilice mi bocinita porque a mí me gusta hacer ejercicio", escribió.