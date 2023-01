¿También falla tu app? Usuarios de BBVA denuncian no poder hacer transferencias; esto dijo el banco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si eres uno de los clientes que tiene una cuenta en BBVA, quizá intentaste llevar acabo una transferencia electrónica y, por razones desconocidas, el movimiento no se llevó a cabo de manera exitosa, la razón fue porque el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual permite realizar el movimiento, registro una falla que evita que se vea reflejado en tu cuenta, falla que según el Monitor de conexiones comenzó en punto de las 00:00 horas.

Como era de esperarse, los usuarios de esta institución financiera acudieron a las redes sociales para manifestar su queja, lo que llegó a oídos del banco quien con el apoyo de un comunicado de prensa pidió disculpas a los usuarios y remarcó que la falla ya había quedado solucionada, por lo cual todos los novecientos, incluidos las transferencias electrónicas, se podían realizar de manera exitosa.

"Ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones ocasionadas. Seguiremos trabajando como siempre, para brindar el mejor servicio", discantaba la misiva.

Cabe destacar que las afectaciones no fueron solo para los que buscaba hacer transferencias, sino porque además la aplicación impedía que se ingresara de manera exitosa. Las transferencias electrónicas a cargo del sistema SPEI no generan comisión; no obstante, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una lista donde se encuentran los bancos que pese a este adelanto, sí cobran una comisión por las transacciones.

En ese sentido, se dijo que táquelos que cuentan con una comisión más lata son BBVA, Scotiabank y Banco del Bajío, cifra que se cobra cuando los usuarios buscan realizar transferencias el mismo día a través de la denominada banca por Internet. Del mismo modo, la dependencia dijo que los bancos que te cobran más por transacciones al día siguiente, son Banco del Bajío, BBVA y Citibanamex, respectivamente. Tras el fallo, la institución no dijo si las comisiones se cobrarían.

Cobro por depósito

Desde hace algunos meses, las transferencias electrónicas son las más usadas debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que las cuentas que tuvieran movimientos superiores a 15 mil pesos, podían ser auditarás y por ende, orillarían a los clientes a pagar impuestos, movimiento del que se dijo, es solo para cuentas donde de deposite en efectivo una cantidad superior a la antes mencionada. En ese sentido, se dijo que las transferencias no aplicaban, por lo que muchos lamentaron que esta mañana el sistema fallara.

