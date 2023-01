¿No sabes cómo? Este es el procedimiento para pagar el pasaporte si tu cita está cerca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la eliminaron de las restricciones sanitarias en cuanto a viajes se refiere, muchos son los ciudadanos que han planeado tramitar el pasaporte por primera vez; s in embargo, aún hay muchas dudas respecto a este trámite donde se ha especificado que el pago por este documento deberá hacerse antes de la cita agendada ante la cancillería, evento que también supone ciertas dudas ya que no hay un lugar en la dependencia donde efectúa tal transacción.

Si este 2023 entre tus planes está el de tramitar tu pasaporte por primera vez, te recordamos que solo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podrá emitirlo, y para ello necesitas contaron una cita ante cualquiera de las oficinas que tienen habilitadas en el territorio nacional. La cita se puede sacar a través del teléfono 01800 8010 773 o bien, a través de este apartado donde se pedirá dar de lata un correo electrónico donde llegarán algunos documentos indispensable para sacar tu pasaporte.

Es importante que registres un correo electrónico actual ya que ahí será donde te llegue no solo la confirmación de la cita, sino también el formato de pago que te permitirá avanzar ene l trámite que, pese a sonar engorroso, te llevará solo 20 minutos para tener este documento que te dará librea acceso a los países del mundo que desees conocer. Como te dijimos antes, si no tienes el pago, no podrás avanzar.

Al momento de hacer la cita, te pedirán seleccionar la vigencia que requiere para tu pasapórtela cual será de uno, tres, seis o hasta 10 años, tiempo del cual dependerá el monto a pagar. En el documento que te llegue al correo electrónico ya tendrá la cifra que deberás cubrir en establecimientos avalados por la cancillería y ahí mismo ellos te entregarán el Boucher que, junto con el formato, deberás entregar.

Sitios para pagar el pasaporte

Banco Multiva

Afirme

Banco Azteca

Bansi

BBVA Bancomer

Banregio

Banca Mifel

Bank of America

Scotiabank

BanBajio

Banorte Tesorería de la Federación

MUFG Bank

Citibanamex

HSBC

Santander

Inbursa

Banco Interacciones

ING

Banjercito

Además de llevar el pago del pasaporte, deberás llevar estos documentos: Acta de nacimiento. Carta de naturalización; comprobante de domiciliaron vigencia no mayor a tres meses, CURP certificada, confirmaron de cita, copia de la primer hoja del pasaporte solo si se trata de una renovación, pasaporte original también si se trata de renovar el documento de identidad.

