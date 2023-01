Marcelo Ebrard se suma a la tendencia de repartir peluches con su imagen; también se dice fan de RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales donde se definirá al político que suceda a Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo; sin embargo, los partidos políticos no han definido a sus candidatos ya tampoco se sabe cuales serán las alianzas que se formen para este importante proceso electoral; no obstante, esto no ha sido motivo para que las denominadas ‘corcholatas’ busquen el afecto de los votantes y al parecer los peluches son una buena estrategia.

Foto: Tribuna

El pasado fin de semana, se llevo a cabo un foro de apoyo para el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Tijuana donde se repartieron peluches con su imagen, lo que de inmediato llevó a recordar que el actual presidente también contaba con una imagen similar denominada 'Amlito' y la que hoy fue prohibida por el Tribunal Electoral debido a que el órgano la consideró como generador de inquietud en tiempos electorales.

"Tenemos que hablar de Marcelo Ebrard para ganar la encuesta, queremos una encuesta amplia para toda la ciudadanía, abierta, por eso es necesario que todos y todas corramos la voz", destacó la senadora Martha Lucía Mícher Camarena.

Foto: Twitter

La imagen del canciller es similar a la que se ha comercializado del presidente e incluso se sabe que se trata de él pues porta los lentes que el titular de la cancillería usa. Medios reportaron que esta figura fue entregada a los partícipes del foro además d aun folleto donde se mostrada en primer cuadro la frase "Con Marcelo sí transformaremos México". Cabe rematar que, mientras en la ciudad fronteriza se daba apoyo al canciller, futbolistas hicieron lo mismo pero con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien es otra de las ‘corcholatas’ de Morena.

Foto: Twitter

En el caso de la figura de López Obrador, esta fue diseñada en 2005 por José Jorge García 'Monero' Hernández, imagen que hasta la fecha se sigue usando como una forma de dar apoyo al mandatario federal. No obstante, luego de haberla prohibido, la de Marcelo Ebrard ha causado controversia, pues mientras unos aseguran que correrá con la misma suerte que 'Amlito', seguidores de la denodada Cuarta Transformación han manifestado deseo de tener un para apoyar al canciller.

Pese a ello, Marcelo Ebrard no ha mostrado postura alguna y en la red social TikTok se 'subió' a la tendencia en torno al encuentro de la agrupación RBD, por lo que en un video corto remarcó ser fanático de los intérpretes de Sálvame, ya que se mostraron varias imágenes donde luce una corbata similar a la que los miembros de la pop band popularizaron y que hoy forma parte de la publicidad de la Gita mundial que recientemente anunciaron.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna