No caigas en pánico: Si realizaste mal una transferencia electrónica, esto es lo que debes hacer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que las autoridades sanitarias decretaron confinamiento por la pandemia ocasionada por Covid-19, realizar transacciones bancarias con apoyo de las aplicaciones y claro, la banca en línea, se volvió en uno de los favoritos, pues además de ser algo más práctico, evitaba que saliéramos en busca de una sucursal financiera; sin embargo, pese a la facilidad todavía hay muchas personas que no acaban de perderle el miedo a la tecnología y ello los lleva a cometer algún error que claro, termina por afectar a nuestro bolsillo.

Este es el caso de las transferencias electrónicas que en ocasiones no salen como esperábamos y la principal razón es porque nos dieron mal la cuenta de destino o nosotros por los nervios, la anotamos equivocadamente. Si recién hiciste un movimiento de este tipo y sientes que el mundo se te vino abajo porque cometiste un error, afortunadamente hay solución, por lo que también te sirve si desafortunadamente viste víctima de algo fraude.

Foto: Internet / ilustrativa

Para empezar, es necesario que sepas que cada banco cuenta con sus propias políticas y esto involucra también a las transferencias electrónicas que por algún motivo, se hayan hecho de manera equivocada. Ahora sabiendo esto, la parte que quizá no sea tan alentadora es que la persona a la que le enviaste el dinero deberá estar de acuerdo en devolverlo, todo bajo el conocimiento de haber recibido dinero de manera errónea.

Tomando en cuenta que la otra parte acceda a devolver el dinero transferido erróneamente, el primer paso será reportarlo a tu banco de manera inmediata, es decir, no deberán pasar 24 horas después del movimiento. Para tener un mejor conocimiento de la situación, deberás explicar de la manera más clara a los agentes lo que sucedió y tras ello, otorgar lo datos que en tu aplicación obtuviste de este movimiento o bien, del depósito en efectivo si es que acudiste a un cajero.

Si la transferencia fue entre bancos distintos, hay más posibilidad de tener el dinero de vuelta, pues al ser a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el banco que hace el movimiento lo retiene hasta que el otro banco haga el corte, de ahí que antes de lamentarte por el error, debas actuar de manera inmediata. Tu banco podría cancelar la transacción y con ello, verías el dinero reflejado en tu cuenta.

Foto: Internet / ilustrativa

Para que no pases por un momento de este tipo, lo más recomendable es que verifiques que aquello que vas a comprar o contratar sea verás y, en caso de que así sea, verifiques hasta tres veces el numero de cuenta o la CLABE (es una cifra de 18 dígitos) para que no pases por un momento desagradable. Cuida tu dinero y no confíes en terceros, siempre certifícate que todo se hace en sitios seguros donde tu bolsillo no pague los 'platos rotos'.

Fuente: Tribuna