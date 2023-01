No pierdas la calma: Si hay cargos extraños en tu tarjeta de crédito, esto debes hacer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hacer compras en línea o en algo establecimiento con apoyo de una tarjeta de crédito es cada vez más común; sin embargo, esto no nos libra de ser víctimas de fraude, pues los 'amantes de lo ajeno' se han dado a la tarea de averiguar más técnicas para acceder a nuestra información bancaria y con ello, hacer compras que podría parecer, estamos obligados a pagar.

Cabe destacar que esto no es exclusivo de la tarjeta de crédito, ya que las tarjetas de débito también son blanco de este tipo de movimientos; no obstante, a diferencia de las tarjetas de crédito, el dinero se toma de manera inmediata y llevará más tiempo poder recuperarlo, pues sin importar cuál fue la vía mediante la cual se hizo este cargo extraño, hay manera de solucionarlo.

Para empezar es necesario clara que los cargos no reconocidos son aquellos que tu no autorizaste pero que de alguna manera ya están en tu estado de cuenta o movimientos recientes en tu aplicación. Si recientemente notaste alguno, mantén la calma que puedes no pagarlo y con ello, tu historial crediticio no se verá afectado. Solo deberás ponerte en contacto con tu banco y comprobar que fuiste víctima de robo de identidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha remarcado que para poder evitar cubrir los pagos de estos cargos, el usuario afectado deberá ponerse en contacto lo más rápido posible con el banco emisor a quien deberá explicarle con detenimiento lo sucedido. Para ello te recomendamos tener claro cuál fue el último movimiento que realizaste, es decir, si pagaste algo en un establecimiento comercial, cuentas con pagos domiciliados o ingresaste tus datos en algún portal de internet.

Al tener claro cuál fue tu última transacción, el banco podrá identificar los que tu no hiciste, pues basta decir, las instituciones financieras están obligadas a darte un acuse de solicitud donde se marque la hora, fecha y hasta el folio de dicho movimiento. Al tener ya esta queja levantada en tu banco, el siguiente paso será el de acudir ante la Unidad Especializada (UNE), cada institución financiera cuenta con uno. Ahí, los ejecutivos te dirán cuál es el paso a seguir y además te dirán el tiempo aproximad en que las investigaciones terminen. No deberás dejar pasar más de 30 días hábiles desde el movimiento que no reconoces.

La dependencia informa que los procesos de investigación llevan un aproximado de 45 días. Si la resolución que el banco te da no es de tu conformidad, el último paso será levantar un reporte al 55 53 400 999 o bien, hacerlo a través del correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx donde un servidor de la nación te podrá dar orientación o incluso, ayudarte a aclarar este movimiento.

