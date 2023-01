De no creer: Exhiben a Layda Sansores por "infiltrar" a su sobrino con 'Alito' Moreno

Ciudad de México.- Desde la noche del pasado martes 24 de enero, el nombre de Layda Sansores se mantuvo en tendencia, esto debido a que la publicación Proceso, difundió mensajes que la mandataria estatal tuvo a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp done quedó exhibido que ella ha mantenido "infiltrado" a su sobrino en la gestión de Alejandro 'Alito' Moreno, actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La gobernadora del estado del sureste mexicano, se ha caracterizado por exhibir a sus adversarios en los programas Martes del Jaguar y, con la recién divulgación de las conversaciones en la aplicación antes mencionada, la opinión pública la ha señalado de haber experimentado la misma sensación; no obstante, la mandataria aseguró que los mensajes filtrados por el medio solo "dan vergüenza".

Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Foto: Twitter

De acuerdo con los mensajes que ya son del dominio público, el sobrino de Layda Sansores, Gerardo Sánchez Sansores y Renato Sales Heredia estuvieron detrás de su llegada al poder; sin embargo, basta resaltar que el antes mencionado y su esposa, América del Carmen Azar Pérez, forman parte de la plantilla del líder del partid tricolor, motivo por el cual se hizo hincapié en que ambos fungían como "agentes dobles" ya que, a la par de trabajar para el PRI, servían de informantes para la entonces candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"No te preocupes tía, estoy preparando un santo verg… Tú sabes cómo operamos nosotros. Aquí puro chin… hay y no es porque yo esté a cargo, pero ves lo lejos que hemos llegado; no me creíste cuando te dije que era importante que yo estuviera en el equipo de confianza de Alito. Hoy los resultados saltan a la vista".