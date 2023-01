VIDEO: Tras hallazgo de publicidad contra Claudia Sheinbaum, Sandra Cuevas rechaza operativo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado jueves 26 de enero, Juan José Serrano Mendoza quien funge como secretario de la Contraloría General de la CDMX, denunció que en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, se habían en contrato folletos en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se le acusaba de los fallos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como de otros incidentes ocurridos durante su gestión, tal fue el caso del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017 o incluso, con cifras de mujeres asesinadas en la urbe cada mes.

"Claudia convirtió la CDMX en tragedia, la quieres en la Ciudad. Está historia continuara…", dice la publicidad.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario capitalino, fue a través de una denuncia ciudadana que se supo del material al interior de la alcaldía por lo que al atenderla, se ubicaron un total de 13 paquetes con los 'flyers' que atacan a la mandataria local más unas mantas con frases en su contra, por lo que el siguiente paso fue desplegar un operativo que contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dependencia encabezada por Omar García Harfuch, los que llegaron para asegurar el inmueble y con ello, desatar la polémica.

Este despliegue de efectivos, donde incluso se notó la presencia de ganaderos, fue motivo para que la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves acudiera a la sede de la alcaldía para remarcar que el operativo correspondía a un acto ilegal, lo que a su vez la llegó a argumentar que interpondrá una denuncia en contra del contralor a quien calificó de una persona "cobarde".

"Soy la única alcaldesa que le da problemas y no se calla, por las malas es peor", destacó Cuevas.

Mediante las redes sociales de la alcaldía en cuestión, se compartió un video mediante el cual Sandra Cuevas insiste en que el operativo sucedido la noche del jueves 26 de enero atentaba contra los derechos de los trabajadores a quienes se les impidió salir de la sede. Al respecto, la funcionaria remarcó que se enteró de los hechos gracias a que las personas que se desempeñan en la Dirección General de Desarrollo Social le notificaron que los efectivos comenzaban a llegar.

"Encerraron a toda mi gente y los tienen detenidos ahí, eso no lo pueden hacer y no tienen ninguna notificación. Juridicamente, eso es un delito".

Dado que se trató de un mensaje dirigido a los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas fue cuestionada respecto a los folletos hallados por el contralor, a lo que esta remarcó que entre sus labores está el de 'volantear' todos los días, mas no especificó si los 'flyers' contra Claudia Sheinbaum Pardo son los que se entregan o se refiere a otros impresos por la alcaldía. No obstante, insistió en remarcar que los folletos sobre la mandataria capitalina le habían sido "sembrados".

"Esos volantes no existen, esos volantes nada más los tenía el contralor y ultimadamente, aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad. No justifica un operativo de granaderos y golpeadores".

Finalmente, la alcaldesa hizo uso de nueva cuenta de sus redes sociales, esta ve sus cuentas personales, para denunciar que cerca de 300 ganaderos tomaron las instalaciones de la sede de la alcaldía, algo que ella calificó como una destrucción a la democracia. "¿Cuánto les preocupo, cuánto he crecido? Aquí está la respuesta. Esto es inconstitucional, esto jamás había pasado en la historia de México", se le escucha decir en el clip. En cuanto a la respuesta de Juan José Serrano Mendoza se refiere, éste argumentó que durante los hechos no hubo detenciones pues los trabajadores solo fueron instados a no salir hasta que las diligencias ocluyeran.

Fuente: Tribuna