El PRD lamenta posibles consecuencias del "Plan B" de Morena en materia electoral

Ciudad de México.- El “Plan B” de Morena en materia electoral ha desatado declaraciones de la clase política del país, entre ellos el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien aseguró que sería algo terrible la posibilidad de que las elecciones de 2024 se anulen como una consecuencia de esta reforma electoral, todo eso después de lo afirmado por el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Detalló que solo la advertencia de esa posibilidad puede terminar en fenómenos de desestabilización, lo que podría poner en riesgo la democracia en el país, lo cual, aseguró, podrían existir posibles escenarios de violencia, lo que es algo peligroso, “Los augurios que le ha hecho el presidente del INE son terribles, de lo que pasaría si termina de aprobarse la reforma electoral”, mencionó.

En ese marco, el líder del partido del sol azteca calificó como grave que los legisladores de Morena no escuchen sus argumentos, al igual que lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de no pensar responsablemente por el país. En ese marco, sostuvo que si las elecciones de 2024 son tomadas por la violencia, las autoridades electorales no serán las responsables, sino los que propician la situación, afirmó al referirse a los militantes de Morena.

"Esta posición de advertir que el Plan B es dañino salió en bloque, por los 11 consejeros, no por unos cuantos, y Morena será el único responsable de lo que pueda pasar, por ello fue que acudimos a la Corte, para frenar este Plan B, y seguiremos trabajando para salvar la democracia y salvar la estabilidad política del país", explicó.

Finalmente, Zambrano aseguró que la razón de que Morena insista en este plan y busque su aplicación inmediata es debido a que les beneficia de manera directa y desean permanecer por varios sexenios, “dicen que si batallamos tanto para alcanzar el poder, no piensen ni por equivocación que nos van a sacar en un sexenio, por eso insisten en un proyecto transexenal”, mencionó el líder político.

