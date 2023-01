Ya hay un confirmado: PRD 'destapa' a Miguel Ángel Mancera para la contienda del 2024

Ciudad de México.- Las elecciones del 2024 están cada vez más cerca y con ello, los partidos políticos comienzan a definir a quienes serán los pre-candidatos y con ello, a los candidatos oficiales para una de las contiendas más importantes de la historia del país, por lo que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), actual partido al frente del Gobierno Federal, ya ha definido a sus favoritos (denominados 'corcholatas') para elegir al definitivo; no obstante, la oposición ya se adelantó y destapó al que 'lanzarán' para los comicios.

A través de una conferencia de prensa sucedida el pasado domingo 29 de enero, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, señaló que su coordinador en el Senado es la persona que ellos han perfilado para la contienda, por lo que de manera oficial, el político en cuestión figura como la ‘ficha' que el partido del sol azteca eligió para esta jornada: nos referimos a Miguel Ángel Mancera.

En ese sentido, Zambrano Grijalva remarcó que en lo que al PRD respecta, rechazaban de manera contundente que el Partido Acción Nacional (PAN) con el que han confirmado la alianza 'Va Por México', se encargue de dirigir el proceso de elección para los candidatos, motivo por el cual remarcó que su partido cuenta con dos fuertes figuras políticas para esta contienda y entre ellos se considera al exjefe de Gobierno de la CDMX.

"Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes".