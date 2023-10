"No queremos violencia": AMLO a embajadora de Israel que lo acusó de "apoyar al terrorismo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este martes, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó la declaración de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, quien el pasado lunes expuso su inconformidad ante la postura del jefe del Ejecutivo Federal mexicano sobre la guerra que vive su nación contra Palestina. La funcionaria declaró que con su "neutralidad" apoyara al "terror y al terrorismo".

En la 'mañanera' de hoy, martes 10 de octubre del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO dijo, respectó al comunicado de Kranz Neiger, que respetaba la postura de la israelí, sin embargo, esperaba que la funcionaria comprendiera que el Gobierno de México es pacifista y no desea intervenir en el conflicto bélico que se vive en Israel contra Palestina, el cual ha dejado miles de muertos en ambos partes.

Es como el caso de ayer [lunes 9 de octubre], que la embajadora de Israel en México expresó que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel", declaró el mandatario López Obrador ante medios de comunicación

En esta misma intervención, agregó que su Administración y el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no quiere la guerra: "No queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, palestinos, esperemos que se garantice el principal de los derechos humano, que es el derecho. la vida, y somos pacifistas", puntualizó.

Respetemos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución (…) Respeto lo que dijo ella, sencillamente quiero que se conozca cuál es el fundamento de nuestra postura", finalizó el mandatario tabasqueño.

Cabe recordar que Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, calificó las declaraciones realizadas por el presidente López Obrador en la 'mañanera' del lunes como apoyo al terrorismo, debido a que el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que no quiere tomar partido en el conflicto de Israel, como fuera de lugar.

Con todo respeto al presidente, nos parecen que están un poco fuera de lugar parte de lo que él dijo. Estuvo diciendo que México no quiere tomar partes, que México no quiere tomar un lado, y no tomar a un lado en este caso es apoyar al terrorismo", detalló la funcionaria.

