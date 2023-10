AMLO da su opinión con que haya mujeres candidatas para las elecciones presidenciales del 2024

Ciudad de México.- Si bien, las elecciones presidenciales del año 2018 marcaron un punto histórico en la vida política de México, debido a la gran cantidad de personas que participaron en las votaciones en favor del entonces candidato morenista, Andrés Manuel López Obrador, todo parece indicar que el próximo proceso electoral no se quedará atrás, puesto las favoritas para ocupar la silla presidencial son mujeres.

Como es bien sabido, a lo largo de la historia de México, todos los mandatarios han sido hombres, por lo que es posible que el próximo 2024 sea un año histórico para el país, ya que se cree que Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez podrían ganar la presidencia del país. Es bajo este contexto que, durante la tradicional mañanera de este lunes, 23 de octubre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión al respecto.

Todo ocurrió en el interior del Palacio de Gobierno de México, donde el tabasqueño se expresó "a favor" de que la mujer participe en las elecciones, también dejó en claro que ya había entregado el bastón de mando a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbuam y destacó que no ve que la Cuarta Transformación dé marcha atrás, después de que él abandone su puesto como presidente.

"Me piden opinión, yo ya entregué el bastón de mando. Estoy muy contento con la transformación porque no veo que pueda darse atrás a lo logrado"

Andrés Manuel López Obrador apoya que las mujeres participen en las elecciones del 2024

Si bien, AMLO defendió que las mujeres tengan una participación en las elecciones del próximo 2024, la realidad es que a lo largo de su mandato ha sido criticado por diversos colectivos feministas por su aparente falta de interés en combatir los altos niveles de violencia en contra de la mujer en México, problemática que el país viene acarreando desde sexenios anteriores, como es el caso del de Enrique Peña Nieto.

Un ejemplo de ello ocurrió en el año 2021, cuando el Gobierno de Andrés Manuel mandó colocar una valla metálica a fuera del Palacio Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer, esto con la finalidad de que las manifestantes no causaran destrozos en el lugar, motivo por el que fue abiertamente criticado por varias personas en distintos sectores de la sociedad, un ejemplo de ello fue la periodista María Verza de Associated Press News, quien declaró:

Valla colocada por el Gobierno en marcha feminista del 2021

Otro ejemplo de este comportamiento ocurrió en el año 2020, durante el auge de la pandemia por Covid-19, tiempo en el que incrementaron los indices por violencia de género por el confinamiento. En aquel entonces, López Obrador aseguró en su conferencia de prensa que el 90 por ciento de las llamadas de auxilio son falsas: "No quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90 por ciento de las llamadas que registran por violencia contra las mujeres son falsas", declaró.

"Yo no digo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes (…) cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general, yo me rebelo ante eso (...) Si fuésemos conservadores a lo mejor no nos interesaría el tema, pero hemos defendido a los pobres, desvalidos, desposeídos, a los más vulnerables, a las mujeres, hay constancia de eso."