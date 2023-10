AMLO se lanza contra Norma Piña, presidenta de la SCJN: Pide explicar sueldos millonarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que no es necesario que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, asista al Senado para defender los 13 fideicomisos del Poder Judicial, los cuales superan los 15 mil millones de pesos. El mandatario tabasqueño aseguró que esto sería dar "más espectáculo".

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 24 de octubre del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano respondió a la presidenta Norma Piña, quien se dijo "imposibilitada" para acudir al Senado de la República y dialogar sobre la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. El mandatario López Obrador dijo que esta acción no hacía falta, y que incluso podría causar faltas de respeto.

AMLO se lanza contra la presidenta Norma Píña. Foto: Internet

Yo pienso que no hace falta, y que es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten", declaró el presidente AMLO ante miembros de la prensa en Palacio Nacional.

En esta misma intervención, el mandatario mexicano dijo que, contrario a visitar al Senado, es hablar sobre sus sueldos, los cuales superan los del presidente: "lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es [explicar] por qué ganan 700 mil pesos mensuales; eso es lo único que tienen qué hacer, para qué van a ir a los dimes y diretes al Senado, no, no, no, no, que explique por qué ganan 700 mil pesos mensuales, por qué además del sueldo tantas prestaciones", expresó AMLO.

Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial, por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y del cuello blanco, por qué nunca en los últimos 20, 30 o 40 años han hecho nada en beneficio del pueblo y solo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que mal gobernaba México, eso es lo que tienen qué explicar", agregó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

Cabe recordar que Norma Piña, quien es la ministra presidenta de la Suprema Corte, declaró el pasado lunes 23 de octubre que no está en posibilidad de acudir al Senado de la República para exponer su posición sobre la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. En una misiva pública, detalló que no hay condiciones para presentarse en la Cámara Alta, tras la postura manifestada en las últimas horas por la bancada de Morena.

Derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario de Morena, en las que rechazó que haya una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su grupo parlamentario en ese sentido, estoy imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación", mencionó la presidenta de la SCJN, quien dijo que está abierta al diálogo, pero con respeto hacia los participantes.

