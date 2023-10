Congreso de Nuevo León aprueba licencia a Samuel García para ir por la presidencia en 2024

Monterrey, Nuevo León.- La Comisión de Gobernación del Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles la licencia temporal del gobernador Samuel García para dejar del cargo por un periodo de 6 meses, a partir del próximo mes de diciembre, lo que le permite contender por Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales de 2024. Este permiso para separarse del cargo será del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.

Se espera que hoy mismo el proyecto de dictamen de la mencionada comisión sea sometido a la consideración del Pleno del Congreso de Nuevo León, donde sería aprobado al contar con el aval de las bancadas del PRI y del PAN que son mayoritarias en la Legislatura local. La aprobación en comisiones tuvo lugar pese a que Samuel García no precisó diversos puntos de su solicitud ya que pretende que se quede como encargado del despacho el secretario de Gobierno.

Sin embargo, esa atribución solo es posible si la licencia temporal es por 30 días, pues si es de 6 meses, compete al Congreso decidir quién será el gobernador interino. Pero para que Samuel García pueda continuar con sus aspiraciones políticas, el Congreso de Nuevo León deberá aprobar dicha solicitud de licencia, un paso que puede ser un obstáculo para el político, debido a que Movimiento Ciudadano no cuenta con mayoría en este órgano, y por ello le puede ser negado.

Tras esta noticia, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha mostrado su apoyo a Samuel García como aspirante a ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las próximas elecciones de 2024. Colosio, amigo de García desde hace años, sin embargo, le ha recomendado esperar ya que se encuentra a la mitad de su mandato. El gobernador solo ha estado 2 años en el cargo y dejaría al Estado con muchos asuntos pendientes que atender.

Yo le he dicho personalmente que quizá no es el momento, pero él no solamente está en su derecho, está decidido, convencido y lo vamos a apoyar. Tenemos varias personas muy capaces en MC, pero también es un tema de lograr la unión entre toda la militancia y la simpatía de Movimiento Ciudadano", expesó Colosio Riojas.