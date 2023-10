Tras 2 días de ausencia, alcaldesa de Acapulco pide a ciudadanos que limpien las calles

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- La madrugada del pasado miércoles, 25 de octubre, el huracán 'Otis' azotó con toda su fuerza a las costas de Guerrero, lo que dejó a cientos de damnificados en diferentes ciudades de la entidad. Si bien, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, ha estado muy activa en redes sociales e incluso ha hecho apariciones en la tradicional Mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la historia con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, es bastante diferente.

El día de ayer, jueves, 26 del mismo mes, el medio Proceso, lanzó un reportaje en el que entrevistó a algunos habitantes de las zonas aledañas de la zona turística de Acapulco, como Las Casitas, El quemado, San Agustín, Panteón Eterno Descanso, entre otros lugares, donde el paso del huracán dejó varias casas destruidas. En el trabajo de investigación se menciona que, luego del ciclón, muchas personas comenzaron a realizar saqueos, cosa que fue justificada por los propios pobladores, puesto aseguran que tienen necesidad de hacerlo.

Una de las personas que fue entrevistada se mostró molesta con la prensa, a quienes les reprochó que era "mala onda que le estén tomando fotos a la gente que está sacando" cosas como es el caso de la despensa, papelería o incluso muebles como mesas y sillas giratorias; es entonces que el entrevistado se queja de que Abelina López Rodríguez no ha hecho ningún tipo de aparición, por lo que no cuentan con la ayuda del Gobierno.

"Es injusto que ya son dos días y el gobierno no se ha venido a parar, Abelina… (López Rodríguez, la alcaldesa postulada por Morena). El gobierno ahora dice que supuestamente está para el pueblo, ¿y dónde está? No han venido. Pero si ya vienen las elecciones presidenciales y es cuando todos se vienen a parar el cuello. Es la hora que no le han venido a preguntar qué le hace falta, cómo están y qué perdieron".

Casi de manera paralela en la que el mencionado reportaje era publicado, la extraviada presidenta municipal hizo su primer acto de aparición mediante una entrevista con diversos medios de comunicación, en la que se justificó afirmando que, en los últimos dos días, había estado trabajando en conjunto con Evelyn Salgado y las autoridades federales, esto pese a que no se le ha visto en ninguna reunión, según denuncia el medio Infobae.

La alcaldesa aseguró que se trataba de una situación complicada, pero especificó que ya comenzaron con los trabajos de limpieza, especialmente con los de electricidad, puesto cuentan con 900 trabajadores de la CFE para levantar los postes que el huracán tiró; también recalcó que el tema de la energía es imprescindible, ya que, la necesitan para activar las bombas que servirán para enviar agua potable a zonas como hospitales, escuelas y hoteles.

Finalmente, la alcaldesa exhortó a los guerrerenses a no esperar ayuda externa para la rehabilitación de Acapulco, por lo que les pidió que demostraran su amor y unidad al puerto poniéndose a limpiar las calles: "Estamos convocando a ciudadanas y ciudadanos para agarrar cada quien su calle, en toda la ciudad estamos convocando. Yo espero que hoy, en un rato, empecemos algunos, y mañana sea el doble o el triple a entrarle a la limpieza general, yo siempre he dicho que no esperemos ayuda de fuera, creo que hay que entrarle, creo que es momento de demostrar que los acapulqueños le tenemos amor a la ciudad y al prójimo."

Fuentes: Tribuna