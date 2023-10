"No queremos la guerra": AMLO se pronuncia sobre conflicto entre Israel y Palestina

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció sobre el conflicto bélico que se vive en Israel y Palestina desde el pasado 7 de octubre, luego de un ataque sin precedentes por parte del grupo islamista Hamás. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano rechazó la violencia e hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para buscar el diálogo y una solución pacífica.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La guerra Israel-Gaza empezó el pasado sábado 7 de octubre. Foto: Internet

En la conferencia 'mañanera' de hoy, lunes 9 de octubre, desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador reiteró que el Gobierno de México ya emitió una postura sobre la guerra en Israel, la cual ha dejado más de mil 200 muertos. TRIBUNA te comparte toda la información aquí. "No queremos la guerra", enunció el presidente de México, al mismo tiempo que dijo que lamentaba mucho lo que estaba pasando por el enfrentamiento entre palestinos e israelitas.

Ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación delos pueblos, cooperación para el desarrollo. Solución pacífica de las controversias, esa es nuestra postura", declaró AMLO este día.

No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos e israelitas", agregó.