Elecciones 2024: Claudia Sheinbaum invitaría a Omar García Harfuch a su equipo

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, quien dejó su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para buscar la candidatura a la jefatura capitalina, y fue desplazado el pasado sábado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no estaría fuera de las elecciones el próximo 2024, pues la exjefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, lo invitaría a su equipo presidencial.

De acuerdo con información que circula en medios nacionales, la candidata a la presidencia de México para 2024, quien desea seguir con el Proyecto de la Cuarta Transformación (4T) invitaría a Omar García Harfuch a su equipo de especialistas, con quienes ya realiza el proyecto que presentará en las elecciones 2024. Hasta ahora, se han unido a Claudia Sheinbaum el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y el exministro Arturo Zaldívar.

García Harfuch se uniría a Claudia Sheinbaum de cara a las elecciones 2024. Foto: Internet

Cabe recordar que el pasado sábado 11 de noviembre, el exjefe del Seguridad de la capital mexicana obtuvo una ventaja sobre Clara Brugada en las encuestas internas de Morena para la Jefafura de Gobernación de la CDMX; no obstante, la dirigencia del partido optó por designar a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, como precandidata, debido a la paridad de género, la cual busca integrar a las féminas.

Al respecto, Sheinbaum Pardo habría negado que García Harfuch, miembro de su gabinete en la capital, haya sido su "favorito" para las futuras elecciones en la CDMX: "Yo no tengo candidatos favoritos, no, sería muy malo de mi parte, porque yo tengo que ser neutral frente a las encuestas [...] Clara [Brugada] también es una compañera de primera, que tenemos muchos años de conocernos y sé que va a hacer un excelente papel [como candidata]".

Se manejó desde los medios como si hubiera sido mi candidato o algunas personas, pero en realidad somos parte de un equipo, entonces en este caso por género quedó Clara. Fue la mujer mejor posicionada en todas las encuestas y Omar pues él tomará una decisión, si participa como candidato a Senador", agregó la exjefa de Gobierno de la capital.

Finalmente, la aspirante presidencial de Morena habría confirmado que su exsecretario de Seguridad Ciudadana está considerado para uno de sus equipos de trabajo: "Yo lo voy a invitar a que me ayude a seguir construyendo el proyecto de país". No obstante, aún no se confirma al gabinete oficial; de momento, sólo se está preparando el proyecto.

Fuente: Tribuna