Xóchitl Gálvez se burla de Claudia Sheinbaum por derrota de Omar Harfuch en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como ya todos saben, los últimos días han sido sumamente agitados entre las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) partido que, durante la madrugada del pasado sábado, 11 de noviembre, reveló quiénes serían los nueve candidatos para las próximas elecciones a gubernatura de las entidades de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, siendo ésta última la que provocó más polémica.

A lo largo de las campañas de las elecciones internas de Morena, resonó con mucho más fuerza el nombre de Omar Harfuch, incluso el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana triunfó en las encuestas; sin embargo, al final del día, éste no logró hacerse con el puesto para candidato oficial de su partido, lo que fue tomado por muchos como una afrenta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de quien podría convertirse en su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Este hecho fue señalado por el propio Arturo Ballesteros, en Tribuna, quien señaló que el mandatario le dio tremendo golpe a la exJefa de Gobierno de la CDMX, puesto Harfuch habría sido el candidato propuesto por la propia Sheinbuam: "El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el bastón, pero no el mando a Claudia Sheinbaum y le asestó tremendo golpe al tumbarle a su candidato a la Jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch, e imponer a una obradorista, Clara Brugada."

Pero, Ballesteros no fue el único que se percató de esto, puesto la candidata de la alianza entre el PAN, PRI, y PRD para ser la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, también lo hizo y no dudó en burlarse de Claudia a través de su perfil en X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde prácticamente citó las palabras de Arturo Ballesteros, al aclarar que López Obrador no habría entregado el mando a Sheinbaum.

"A Claudia Sheinbam le dieron el bastón, pero claramente no el mando", declaró Gálvez Ruiz.

Por su parte, Claudia Sheinbaum no se quedó callada y emitió un mensaje por medio de su cuenta de X en el que felicitó a los candidatos electos por Morena para todas las entidades quienes son: Eduardo Ramírez, para Chiapas; Alma Alcaraz, para Guanajuato; Claudia Delgadillo, para Jalisco; Margarita González, para Morelos; Alejandro Armenta, para Puebla; Javier May, para Tabasco; Rocío Nahle, para Veracruz; y Huacho Díaz, para Yucatán y Clara Brugada, para la CDMX.

Fuentes: Tribuna