AMLO se va contra Karla Quintana; asegura que no hay 126 mil desaparecidos en México

Hermosillo, Sonora.- Este lunes, 13 de noviembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador viajó a Sonora para celebrar su cumpleaños número 70 y para actualizarse sobre los avances en tema de inseguridad en el estado norteño. Es bajo este contexto, que el mandatario originario de Tabasco celebró su tan acostumbrada 'Mañanera', rueda de prensa en la que suele responder a todas las inquietudes de los medios de comunicación.

En determinado momento, uno de los reporteros presentes, cuestionó al presidente sobre las denuncias levantadas por su exfuncionaria, Karla Quintana, durante el Colmex, donde reveló que el Gobierno de Andrés Manuel, así como la Secretaria del Bienestar pretende disminuir el número de desaparecidos en el país, argumentando que por esta situación habría decidido abandonar al gabinete presidencial.

Y es que, según palabras de Quintana, en México, se habrían reportado alrededor de 126 mil personas desaparecidas, hecho que fue rápidamente negado por López Obrador, quien tachó Karla de "conservadora" y de pertenecer a una organización que de la derecha; también se comprometió a aclarar estos números y dejó en claro que la intención de la exfuncionaria sería afectar directamente a su Gobierno.

"Había una intención de afectar al Gobierno que represento. La señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente pero les puedo garantizar que de derecha (...) Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan un idea: No es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar."