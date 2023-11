Ebrard "ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente" por seguir en Morena: AMLO

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 14 de noviembre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, decidiera quedarse en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de haber perdido ante Claudia Sheinbaum la coordinación de dicho partido, el pasado mes de septiembre.

En la rueda de prensa de hoy, efectuada en Culiacán, Sinaloa, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano se mostró contento con la decisión del excanciller mexicano, quien tras semanas de incertidumbre, optó por seguir en Morena y apoyar al proyecto de Transformación que ha impulsado el presidente López Obrador desde que tomó su cargo. AMLO dijo que Marcelo Ebrard "ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente".

Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente", declaró el mandatario tabasqueño este martes.

En esta misma intervención, el presidente de la República Mexicana señaló que en la política no se deben anteponer los principios individuales a los colectivos: "Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación; eso es la política. [La política] es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es actividad humana para apoyar al prójimo, si no se le tiene amor al pueblo, no se es político".

Si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política; el corrupto no es político; el racista no es político, el clasista no es político; el que no le tiene amor al pueblo no es político", agregó el mandatario López Obrador.

Cabe recordar que el pasado lunes 13 de noviembre del 2023, el excanciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que, luego de protestas y cuestionamientos por el proceso interno de su partido para elegir al coordinador, permanecerá en Morena. En su comunicado, el exsecretario adelantó un entendimiento con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del partido guinda para las elecciones 2024.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'