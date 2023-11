AMLO desconocía aumento en cobro de casetas, pero lo defiende: "Ajustes a la inflación"

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el aumento en el cobro de casetas y puentes que anunció Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cual se volvió válido la madrugada de este miércoles 15 de noviembre del 2023. El mandatario mexicano reconció que no estaba enterado de este cambio, mas lo defendió ante medios de comunicación.

En la conferencia presidencial de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dijo, respecto al aumento del tres por ciento en cobros de casetas de autopistas y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que si bien no estaba al tanto, "no puede ser más" que un ajuste respecto a la inflación en México.

AMLO informa que no se cobrará caseta en Acapulco. Foto: Internet

En esta misma intervención, el mandatario López Obrador señaló que, en lo referente a la autopista México-Acapulco, ahí no se va a aplicar ni el aumento ni el cobro de momento, ya que el Gobierno Federal tiene el objetivo de seguir ayudando a los habitantes del puerto guerrerense afectados por el ciclón 'Otis', el cual golpeó el Puerto la madrugada del 25 de octubre del 2023.

No, no, no estoy enterado [sobre el aumento anunciado en Capufe, pero], no pueden ser más que ajustes a la inflación. Ningún aumento por encima de a inflación, ninguno […] En Acapulco no vamos a cobrar, es que usted quiere que diga que se va a cobrar, yo lo entiendo", declaró el presidente de México en su conferencia presidencial.