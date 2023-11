Conócelas: Ellas serían las 3 mujeres que podrían suplir a Arturo Zaldívar en la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El puesto que Arturo Zaldívar dejó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será ocupado por alguna de las tres mujeres, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La renuncia del funcionario culminó este miércoles, cuando el Pleno del Senado de la República la aprobó con 63 votos a favor, en tanto que recibió 43 en contra.

En el debate se argumentó que no se le podía obligar a desempeñar un cargo público en el que no deseaba estar, no obstante, los senadores opositores subrayaron su desacuerdo al expresar que "no se justifica la causa grave que establece la Constitución para estos casos". Por su parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, respaldó a Zaldívar y reconoció que él presentó motivos sólidos para abandonar su puesto, y por ello invitó a sus colegas a votar a favor de la renuncia del mismo.

¿Cuáles fueron los motivos de Arturo Zaldívar?

Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos".

¿Quiénes son las mujeres que sustituirían a Arturo Zaldívar?

Bertha Alcalde Luján: Estudió en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de México y se especializó en Derecho Penal y Comparado. Se propuso para ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no pasó de la fase de sorteo.

Es exdiputada del PRD. Además de su trayectoria en la política, ha trabajado en medios de comunicación, tales como Por Esto y Proceso. En la actualidad trabaja en la Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. María Estela Ríos: Cuenta con 50 años de experiencia como abogada, ha trabajado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y actualmente se desempeña como consejera Jurídica de Presidencia de la República.

Proceso de selección:

El primer paso fue la presentación de la propuesta de las aspirantes a llegar a la Suprema Corte. Lo siguiente será la exposición de razones de cada una de las candidatas para ser electas; esto se llevará a cabo en las audiencias con la Comisión de Justicia del Senado. Enseguida, pasará a la fase de votación en el Congreso. Se cuentan con 30 días para que los senadores emitan su voto y en caso de que no se cubra las dos terceras partes para la ganadora, ésta será elegida por el presidente.

Fuente: Tribuna