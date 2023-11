Con fuerte mensaje, Alejandro Murat deja al PRI: "Lo que menos necesita México es el miedo"

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este sábado, 18 de noviembre, el mundo de la política despierta con la noticia de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sumó una nueva baja a sus filas con el retiro de Alejandro Murat Hinojosa, quien es principalmente conocido por haber sido gobernador de Oaxaca, en el periodo del 2016 hasta el 2022. El exmandatario dio la inesperada noticia a través de su cuenta oficial de X (red social anteriormente conocida como Twitter).

Como muchos sabrán, Murat Hinojosa perteneció al PRI desde hace algunos años donde, además de ser el gobernador de Oaxaca, el político se llegó a desempeñar como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) para los trabajadores durante el mandato de Enrique Peña Nieto; sin embargo, durante la noche del pasado viernes, 17 de noviembre, el también abogado anunció su baja del partido.

Murat dio la noticia a través de un video de apenas 4:03 minutos en X, donde antes que nada agradeció al propio PRI y a quienes lo apoyaron durante sus años en la militancia del mencionado partido, para luego destacar que su estadía en el Revolucionario Institucional se vio enmarcada por la defensa de distintos derechos para el pueblo mexicano, como es el caso del acceso a la salud, empleo digno, equidad de género, seguridad, entre otras cosas.

Alejandro Murat emite su renuncia al PRI y anuncia la creación de un nuevo partido político

Luego de ello, el ahora expriista habló un poco acerca de los resultados que ha brindado a través de su carrera política en los distintos campos en los que se ha desarrollado, para luego soltar la 'bomba' y es que, ya no pertenecerá al PRI, puesto el partido no define su visión política y personal, por lo que ya no podía ser parte de éste, aunque esto no significaría que abandonaría su carrera en el escenario político.

"Creo en el diálogo como la herramienta principal de la democracia. Creo en las alianzas, pero las alianzas con el pueblo. Luis Donaldo Colosio nos lo advirtió: México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío. No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública."

Murat reveló que, dado a que el próximo 2024 los mexicanos abarrotarán las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de mexicano optaría por la creación de su propio partido político, el cual sería conocido como la Alianza Progresista por México, el cual sería visto como un espacio abierto para el diálogo, mismo que utilizaría como punto de partida para la creación del país que "nos merecemos."

"Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección. Para que puedan participar con el único objetivo de aportar a la creación del modelo de país que nos merecemos", sentenció Murat.

Fuentes: Tribuna