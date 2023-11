Xóchitl Gálvez vs Claudia Sheinbaum: Dos modelos de país arrancan en las precampañas

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- “Quiero una alianza que construya, un Frente que camine unido a partir de sus diferencias. Por supuesto que cada partido es diferente, lo que les quiero decir a todos es que aquí hay un lugar para todos ustedes, vamos a construir juntos un proyecto de un México incluyente”, dijo Xóchitl Gálvez al registrarse como precandidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ayer por la mañana.

El mensaje fue claro: unidad, que es algo que la oposición necesita como el comer, sobre todo después de la facilidad con la que se fracturó en la Ciudad de México cuando los dirigentes partidistas debatieron sobre quién debía encabezar el proyecto que competirá con Clara Brugada, la ungida del oficialismo. Gálvez sorprendió a la prensa cuando reconoció que no tuvo influencia en la elección de Santiago Taboada, en algo que los analistas tomaron como una muestra de debilidad y de sumisión ante los dirigentes de los partidos que integran el Frente.

No es buena señal que la Coordinadora del Frente no tenga voz ni voto en la selección de candidatos, sobre todo en aquellos lugares tan relevantes. Esto no abona más que a verla como una herramienta más y no como la líder que prometieron”, dijo el analista Marco Levario.

Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, las mujeres que buscan la presidencia de México. Foto: Internet

Con todo ese ruido, Gálvez se comprometió a que el eje de su campaña y sus propuestas será el sentido social, es decir, se priorizará el desarrollo de la población: “Vamos a recuperar lo que Morena le quitó a las y los mexicanos, los programas sociales no van a desaparecer, lo que está bien lo vamos mejorar”, sostuvo. La abanderada de la oposición basó su mensaje en la crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que consideró incapaz de concretar el cambio que prometió: “los cambios han sido lentos, son insuficientes, no llegaron como los prometieron, la transformación no llegó, pero desafortunadamente la destrucción sí está ahí (…) tenemos la oportunidad de cambiar la historia”, apuntó.

En el momento en que Gálvez fue a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue descrita como la persona que puede cambiar el futuro de México y garantizarle a la ciudadanía vivir en paz y en mejores condiciones.

Claudia Sheinbaum, lista

Ayer, Claudia Sheinbaum se convirtió oficialmente en la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM). La exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue clara: “sigue la transformación o volvemos al pasado”. Ante los dirigentes de los tres partidos que la impulsan, los gobernadores morenistas, así como legisladores, la ausencia más notable fue la de Marcelo Ebrard, que, pese a que en la semana había asegurado que limaron asperezas, no acudió a respaldarla.

La morenista aseguró que lo que le hace falta al país es “un segundo piso de la transformación”, apegándose, como suele, al discurso de López Obrador, de quien ha copiado sus palabras clave, las líneas discursivas más populares y hasta un estilo de hablar cadencioso.

Sheinbaum tuvo tiempo para atacar a la oposición, a quienes consideró autoritarios y corruptos: “Nuestros adversarios hablan de la reconciliación. Las y los mexicanos claro que estamos unidos, somos mexicanos todos. Lo que no queremos es reconciliarnos con la corrupción o con el conflicto de interés, con la guerra o el autoritarismo “.

Al entrar en detalles sobre su plataforma, lo más relevante fue que ofreció continuidad el modelo económico y político; evidentemente también dijo que fortalecerá los programas sociales, además de garantizar, como lo hace constantemente López Obrador, que no habrá aumentos en las tarifas eléctricas y las de gasolinas. En resumen, nada nuevo bajo el sol sino la oferta clara: continuidad absoluta de lo que López Obrador ha planteado desde el día uno de su gobierno.

