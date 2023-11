AMLO reacciona a triunfo de Javier Milei en Argentina: Respeto, pero "no estoy de acuerdo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 21 de noviembre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los resultados de las elecciones en Argentina, las cuales se realizaron el pasado domingo 19. En estas, el candidato de la extrema derecha, Javier Milei, resultó ganador tras vencer a Sergio Massa en la en la segunda vuelta. El mandatario tabasqueño expresó su descontento con esta elección.

En la 'mañanera' de hoy, efectuada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano expresó sin pena ni miedo su desacuerdo con la elección que realizó en el pasado balotaje "un grupo mayoritario en Argentina"; incluso lo calificó como un "autogol" a los avanes. Pese a esto, el mandatario López Obrador aseguró que el Gobierno de México respeta la decisión del pueblo argentino.

Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano, aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá [en Argentina] está peor, es muchísima la manipulación", declaró AMLO este martes.

Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión del pueblo con los Gobiernos de derecha", agregó.

El mandatario tabasqueño agregó que él no apoyará "los Gobiernos clasistas, racistas; no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. Eso es lo que puedo decir". Finalmente, López Obrador apuntó que en la República Mexicana "no hay nada que temer" sobre un giro a la derecha [en lo que respecta a materia política], debido a que es de los pueblos "más politizados" del mundo.

Cabe recordar que el candidato ultraderechista y líder de la formación La Libertad Avanza, Javier Milei, ganó las elecciones argentinas en segunda vuelta frente al aspirante oficialista Sergio Massa. De esta manera, se convertirá así en el próximo presidente del país tras hacer campaña con un discurso “anticasta” y un tono provocador. En su nación y a nivel internacional, ha sido comparado por Donald Trump.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'