Xóchitl Gálvez se va contra AMLO y Claudia Sheinbaum; arremete contra sus estrategias

Comparta este artículo

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- A poco menos de 7 meses de las elecciones presidenciales del 2024, en México, la precandidata de la coalición de los partidos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD) Xóchitl Gálvez Ruiz, se encuentra realizando labores de campaña en diversos estados de la República Mexicana, siendo que su presentación más reciente la tuvo en un evento en la comunidad San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde dio de qué hablar al arremeter en contra del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador y de la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum.

Resulta ser que la representante de Alianza Va Por México (colisión de los partidos anteriormente mencionados) habló sobre los temas que mayor polémica han traído durante el sexenio del mandatario originario de Tabasco, como es el caso de la inseguridad en el territorio azteca, misma que ha incrementada dramáticamente según las estadísticas, hecho que atribuyó a la polémica estrategia de “abrazos no balazos”, misma que calificó de ser una “ocurrencia criminal.”

“Es una ocurrencia criminal que ha hecho que hayan fallecido 170 mil personas”, comenzó Gálvez.

Pero Xóchitl no se detuvo ahí, ya que recordó uno de los pasajes más dolorosos de la Ciudad de México, mismo que ocurrió precisamente durante el mandato de Claudia Sheinbaum: El accidente de la Línea 12 del Metro, en el que destacó que la entonces Jefa de Gobierno no habría reaccionado según lo requerido: “Ella (Claudia Sheinbaum) se dice científica, las científicas plantean problemas y no pudo resolver el problema del mantenimiento del Metro y se le cayó y se murieron 26 personas y las ingenieras resolvemos problemas, las ingenieras sabemos cómo resolver problemas del país y vamos a resolver el problema de la energía y el problema del agua.”

Xóchitl también abordó temas como el retiro de apoyo al sector campesino, destacando que se trata de uno de los sectores más castigados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como el propio tema de la inseguridad, mismo que no ha podido ser resuelto por varios presidentes: “Dice ella que todo está bien, yo les pregunto: ¿Está bien la seguridad?, ¿está bien el campo? El campo está abandonado, los campesinos no tienen apoyos, quitaron la ayuda financiera rural”, sentenció la aspirante a la presidencia

Finalmente, Gálvez señaló que, en caso de ganar la denominada silla grande, prometió que brindaría más recursos destinados para la seguridad de la ciudadanía, en el que se encargaría de cubrir a los agentes de la Policía Municipal, tema que, enfatizó, sería su prioridad y, de nueva cuenta, hizo referencia a la política de “abrazos no balazos” del presidente, Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a aplicar la ley, porque la ley es la ley, aquí no hay de otra, vamos a trabajar duro para devolverla la paz y la tranquilidad.”

Fuentes: Tribuna