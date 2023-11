AMLO y Claudia Sheinbaum sostienen íntima reunión en Palacio Nacional: "Somos amigos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado martes, la nueva dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien es la precandidata del mismo partido, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional. Si bien las elecciones federales se acercan, el mandatario sostuvo que este evento no afecta la equidad electoral.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 29 de noviembre el 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que el día de ayer se encontró con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), no obstante, no habrían hablado ni de temas políticos ni de asuntos relacionados con las elecciones 2024. Según el presidente AMLO, solo hablaron de cuestiones personales. Declaró que tienen una amistad desde hace 23 años.

AMLO y Claudia Sheinbaum tendrían más de 23 años de amistad. Foto: Internet

Vino [Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional], tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas, pues cómo le ha ido, somos amigos, además, es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Me dijo de que iba a presentar un documental, que lo iba a mandar para que lo vea", señaló el mandatario de México.

No, no, no [hablaron de Marcelo Ebrard]; ya de eso no hablo, ella ya es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y compañera” (…) Nada más fue ‘¿cómo te ha ido?’, ‘¿cómo estas?’. Ella también me pregunta y sobre de eso platicamos", agregó.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño recalcó que esta reunión no afecta la equidad electoral, pese a que ocurrió en el Palacio Nacional; también agregó que no ha hecho un llamado para que voten por ella: "Fue una visita que no tiene nada que ver, aun cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella, no lo hago, eso lo va a decidir la gente, pero sí es mi amiga y la dirigente del movimiento al que pertenezco".

Finalmente, AMLO volvió a señalar que Claudia Sheinbaum "es mucho muy inteligente, no lo olviden. Si vamos a la formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado, yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura. Claudia es muy inteligente, es honesta, tenemos relaciones de amistad de años", aunque apuntó que no es propaganda política.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'