Se destapa García Harfuch como aspirante a senador; busca "defender los derechos de los ciudadanos"

Ciudad de México.- El extitular de la Secretaría de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch, admitió perseguir un puesto en el Senado. Para alcanzar su objetivo se registró como precandidato único por Morena a la primera fórmula de la Cámara Alta, en las próximas elecciones de 2024. Según dijo, su propósito es seguir trabajando cerca de la ciudadanía y velar por la defensa de los intereses de la población.

Recordemos que García Harfuch se había postulado para ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital, no obstante, no habría sido seleccionado debido a criterios de paridad de género. En su lugar, fue seleccionada Clara Brugada Molina. Luego de esta derrota, el equipo exjefe de la Policía dijo no saber cuál sería su futuro en el campo de la política. Ahora, habría expuesto sus intenciones por desempeñarse como senador en la capital.

Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra ciudad. Por supuesto vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum para lograr un mejor país”, apuntó.



Mediante un clip, dio la noticia y aprovechó para agradecer el apoyo otorgado desde meses atrás por parte de sus seres queridos, compañeros de partido y simpatizantes. A la par, explicó que su intención es seguir sirviendo a la nación.

Quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República, la razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones que buscan un mejor futuro".

