¿Aguinaldos serán reducidos en caso de aprobarse la reforma laboral 2023?

Ciudad de México.- Para el trabajador diciembre llega a ser uno de los meses más esperados, pues además de ser una temporada vacacional, también llega el pago de los aguinaldos, sin embargo, siempre existen dudas sobre si la prestación se ve afectada en caso de alguna reforma laboral. La reforma legislativa que actualmente se está debatiendo busca que se reduzca la jornada laboral a 40 horas semanales en lugar de 48, y debería ser aprobada en el siguiente mes.

También se prevé que las jornadas que tengan más horas sean consideradas extraordinarias y se pagarán con un 100 por ciento más de la remuneración fijada en el servicio ordinario. La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, que también impulsó la reforma de Vacaciones Dignas, planteó la reducción de las horas y detalló a Forbes que esta propuesta será puesta en acción el 20 de abril de 2024.

Ahora que ha cambiado la vida, que hemos cambiado los valores con respecto al trabajo remunerado y a la conciliación de vida personal, familia y trabajo, pues ahora nos obliga a discutirlo. En el Senado, con estas cinco propuestas presentadas, vamos a hacer el foro el 20 de abril. Lo estamos armando en el sentido de tener representación empresarial, sindical, organizaciones internacionales y liderazgos que están permanentemente hablando de los derechos laborales y denunciando”, dijo.

En la Cámara de Diputados se lleva a cabo un parlamento, que con cuatro sesiones de debate se busca compartir las opiniones o posturas de empresarios, sindicatos, empleados, expertos y además afectados por esta iniciativa. No obstante, la fecha de discusión en el pleno aún no se ha establecido, no obstante debe ser antes del 15 de diciembre, fecha en la que termina el periodo de sesiones actual, en caso de aprobarse este año.

En caso de aprobarse, la reforma podría entrar en vigor en el último mes del 2023 o, lo más probable, a partir del próximo año, pero ¿afecta al aguinaldo?. Debido a que el aguinaldo está establecido por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no está en riesgo de ser modificado o ajustado con la reforma que pretende acortar las horas de trabajo en la semana.

"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos", señala el artículo 87. Además, paralela a la propuesta de reforma laboral, en abril se esbozó que en vez de 15 se den 30 días de aguinaldo.

Fuente: Tribuna