AMLO acepta renuncia de Arturo Zaldívar: Propondrá a 3 mujeres para el puesto en la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes 7 de noviembre, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó su renuncia al cargo de ministro la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un mensaje que publicó en redes sociales, el expresidente de la Corte señaló que le toca seguir sirviendo a su país "en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario". El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre este evento en el Poder Judicial.

En la imagen, el exministro Arturo Zaldívar y el presidente AMLO. Foto: Internet

En la conferencia 'mañanera' de hoy, miércoles 8 de noviembre, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó que ya aceptó la renuncia del exministro Arturo Zaldívar; adelantó que este mismo día enviará el oficio sobre este procedimiento al Senado de la República, el cual se encargará de aceptar o no la baja del expresidente de la SCJN.

El ministro Zaldívar presentó su renuncia y ya hoy envió [...] Sí, sí la acepto [su renuncia] y envío el oficio al Senado que es al que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Entonces el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso, si la aprueba, yo voy a enviar una terna para la sustitución", mencionó el mandatario López Obrador.

En esta misma intervención, dijo que se dedicará a pensar a quienes propondrá. AMLO apuntó que podría enviar los nombres de tres mujeres, ya que ellas serían "más honestas, definidas" y no serán "conservadores" como dos de los cuatro que él ha propuesto.

Entonces ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas [...] Me estoy inclinando por presentar tres mujeres; tengo más ventaja por las mujeres, porque la mujer es más honesta, más definida", declaró el presidente de México.

Sobre los motivos de Zaldívar Lelo de Larrea para renunciar, el jefe del Ejecutivo Federal declinó hablar sobre un "asunto grave", como menciona la Carta Magna, pues "eso es cuestión de interpretación; si una persona ya no quiere continuar en un cargo no se le puede obligar, ya lo hice con el ministro Medina Mora, envié igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? El Senado".

De igual forma, AMLO no dio declaraciones sobre si el exministro sería parte del equipo de Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a las elecciones 2024: "Eso es otra cosa; no me quiero meter, eso vamos a dejarlo a los analistas, a los expertos".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'