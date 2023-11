AMLO opina sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard abandone a Morena: "Ambicioso vulgar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, a lo largo de estos casi 6 años, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard han hecho un buen equipo, sobretodo durante la temporada de la pandemia por Covid-19, la realidad es que esta unión podría estar a punto de llegar a su fin, puesto este jueves, 9 de noviembre finaliza el plazo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para responder a la impugnación presentada por el ahora excanciller tras su inconformidad por el proceso interno para seleccionar a los posibles candidatos para la presidencia del país.

Es bajo este contexto que el mandatario tabasqueño fue cuestionado durante la mañana de hoy en su tradicional rueda de prensa en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sobre su postura con respecto a la posibilidad de que Ebrard pudiese abandonar definitivamente las filas de Morena para sumarse a otro partido político como es el caso de Movimiento Ciudadano (MC).

Ante esto, el licenciado Andrés Manuel se mostró bastante tranquilo e invitó a Marcelo a mantenerse dentro de la unidad, resaltando el hecho de que el proyecto gubernamental siempre está a favor del "pueblo". El presidente resaltó el hecho de que quien no antepone el beneficio de toda la nación no es un político sino un "ambicioso vulgar" o egoísta que únicamente ve por su propio bien, cualidad que no sirve para alguien cuya profesión está relacionada con el servicio público.

"Yo con Marcelo tengo este antecedente, y ojalá que se dé la unidad, pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político (...) Ojalá que prevalezca el interés general", sentenció el mandatario.

Asimismo, López Obrador dejó en claro que no intentaría ir en contra de la decisión que Marcelo Ebrard tras el día de hoy y dejó en claro que respetaría las "convicciones" del excanciller, a quien tildó de ser una persona "inteligente" y aseguró que dicha postura no cambiaría independientemente de lo que ocurriese durante la jornada del día de hoy: "Somos libres, somos libres y no hay que presionar a nadie, todo mundo debe actuar en función de sus convicciones, de sus principios e ideales. Yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, sostengo."

Por otro lado, el mandatario recordó el tiempo en la que ambos participaron por la candidatura a la presidencia del año 2012 y resaltó que Ebrard jamás dejó se dejó manipular por "el canto de las sirenas", así como el largo tiempo en el que ambos han estado trabajando juntos: "Él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio. Y vaya que estaban los mismos conservadores corruptos ayudándolo."

Fuentes: Tribuna